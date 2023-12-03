Гуменюк заперечила інформацію про звільнення з ОК Південь

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: detector.media

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталя Гуменюк відреагувала на інформацію щодо звільнення. Її поширили низки Telegram-каналів.

Про це вона сказала у коментарі Суспільному.

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Так, Гуменюк пояснила, що її допис неправильно зрозуміли.

Військова мала на увазі, що їй "фсьо по силах" попри інформацію щодо її звільнення.

Водночас Суспільне, із посиланням на два джерела у Генштабі й Міноборони пише, що Гуменюк все ж звільнять з посади очільниці пресцентру, тому що "вона забагато на себе бере".

Ймовірно, йдеться про обмеження, які вона накладає на роботу журналістів.

Проте на сторінці Гуменюк місцем роботи вказані і пресслужба Морської охорони ДПСУ, і Об'єднаний координаційний пресцентр СО України "Південь".

Скриншот допису Суспільного

Нагадаємо, що сьогодні у мережі з’явилася інформація, що у керівництві пресслужби Сил оборони Півдня відбулася кадрова зміна.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України призначив нового заступника міністра оборони України з питань тилового забезпечення. Ним став Віталій Половенко.