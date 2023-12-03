Гуменюк заперечила інформацію про звільнення з ОК Південь
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталя Гуменюк відреагувала на інформацію щодо звільнення. Її поширили низки Telegram-каналів.
Про це вона сказала у коментарі Суспільному.
Гуменюк заперечила звільнення з посади
Так, Гуменюк пояснила, що її допис неправильно зрозуміли.
Військова мала на увазі, що їй "фсьо по силах" попри інформацію щодо її звільнення.
Водночас Суспільне, із посиланням на два джерела у Генштабі й Міноборони пише, що Гуменюк все ж звільнять з посади очільниці пресцентру, тому що "вона забагато на себе бере".
Ймовірно, йдеться про обмеження, які вона накладає на роботу журналістів.
Проте на сторінці Гуменюк місцем роботи вказані і пресслужба Морської охорони ДПСУ, і Об'єднаний координаційний пресцентр СО України "Південь".
Нагадаємо, що сьогодні у мережі з’явилася інформація, що у керівництві пресслужби Сил оборони Півдня відбулася кадрова зміна.
Також ми писали, що Кабінет Міністрів України призначив нового заступника міністра оборони України з питань тилового забезпечення. Ним став Віталій Половенко.
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