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Гуменюк опровергла информацию об увольнении из ОК Юг

3 декабря 2023 18:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Гуменюк опровергла информацию об увольнении из ОК Юг
Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: detector.media
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк отреагировала на информацию об увольнении. Ее распространили ряды Telegram-каналов.

Об этом она сказала в комментарии Суспільному.

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Так, Гуменюк объяснила, что ее сообщение неправильно поняли.

Военная имела в виду, что ей "фсьо по силам", несмотря на информацию об ее увольнении.

В то же время Общественное со ссылкой на два источника в Генштабе и Минобороны пишет, что Гуменюк все же уволят с должности главы пресцентра, потому что "она слишком много на себя берет".

Вероятно, речь идет об ограничениях, которые она накладывает на работу журналистов.

Однако на странице Гуменюк местом работы указаны и пресс-служба Морской охраны ГНСУ, и Объединенный координационный пресс-центр СО Украины "Юг".

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Скриншот поста Суспільного

Напомним, что сегодня в сети появилась информация, что в руководстве пресс-службы Сил обороны Юга произошла кадровая смена.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины назначил нового замминистра обороны Украины по вопросам тылового обеспечения. Им стал Виталий Половенко.

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