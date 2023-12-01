Я не хочу, щоб він ставав президентом, — перша леді про другий термін Зеленського

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: ОП

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що не хоче, аби її чоловік знову обирався на новий термін. За її словами, це "неможливо".

Про це вона сказала в подкасті видання Economist.

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Питання щодо виборів

"Я не хочу, щоб він ставав президентом на наступний термін або на два наступні терміни, це неможливо. Напевно, ми будемо повинні придумати щось нове", — зауважила дружина президента.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до виборів. Однак більшість населення України вважає вибори під час війни "небезпечними і безглуздими".

Про що ще говорила перша леді

Також під час подкасту вона обговорила з головним редактором видання час, коли її сім'я зможе повернутися до спокійного життя. Також вони обговорили її програми з охорони психологічного здоров'я та життя в неочікуваному центрі уваги.

Також видання Financial Times внесло першу леді України Олену Зеленську до списку 25 найвпливовіших жінок року. Опис до неї написала премʼєрка Естонії Кая Каллас.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська заявила, що наразі 43,5 тисячі жінок служать у Збройних силах України. Така цифра майже в три рази перевищує показники 2014 року. Крім того, протягом цього року серед новостворених бізнесів саме 56% є жіночими.