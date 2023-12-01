Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Я не хочу, чтобы он становился президентом, — первая леди о втором сроке Зеленского arrow

Я не хочу, чтобы он становился президентом, — первая леди о втором сроке Зеленского

1 декабря 2023 19:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Я не хочу, чтобы он становился президентом, — первая леди о втором сроке Зеленского
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы ее муж снова избирался на новый срок. По ее словам, это "невозможно".

Об этом она сказала в подкасте Economist.

Читайте также:

Вопрос о выборах

"Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое", — отметила супруга президента.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам. Однако большинство населения Украины считает выборы во время войны "опасными и бессмысленными".

О чем еще говорила первая леди

Также во время подкаста она обсудила с главным редактором издания время, когда ее семья сможет вернуться к спокойной жизни. Также они обсудили ее программы по охране психологического здоровья и жизни в неожиданном центре внимания.

Также издание Financial Times внесло первую леди Украины Елену Зеленскую в список 25 самых влиятельных женщин года. Описание к ней написала премьер Эстонии Кая Каллас.

Напомним, ранее Елена Зеленская заявила, что в настоящее время 43,5 тысяч женщин служат в Вооруженных силах Украины. Такая цифра почти втрое превышает показатели 2014 года. Кроме того, в течение этого года среди вновь созданных бизнесов именно 56% являются женскими.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме