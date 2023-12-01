Я не хочу, чтобы он становился президентом, — первая леди о втором сроке Зеленского

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: ОП

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы ее муж снова избирался на новый срок. По ее словам, это "невозможно".

Об этом она сказала в подкасте Economist.

Читайте также:

Вопрос о выборах

"Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое", — отметила супруга президента.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам. Однако большинство населения Украины считает выборы во время войны "опасными и бессмысленными".

О чем еще говорила первая леди

Также во время подкаста она обсудила с главным редактором издания время, когда ее семья сможет вернуться к спокойной жизни. Также они обсудили ее программы по охране психологического здоровья и жизни в неожиданном центре внимания.

Также издание Financial Times внесло первую леди Украины Елену Зеленскую в список 25 самых влиятельных женщин года. Описание к ней написала премьер Эстонии Кая Каллас.

Напомним, ранее Елена Зеленская заявила, что в настоящее время 43,5 тысяч женщин служат в Вооруженных силах Украины. Такая цифра почти втрое превышает показатели 2014 года. Кроме того, в течение этого года среди вновь созданных бизнесов именно 56% являются женскими.