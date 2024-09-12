Заступник міністра радить встановлювати різні системи генерації енергії скористувавшись фінансовими інструментами від держави

Дівчина зі свічкою гріється біля батареї. Ілюстративне фото: УНІАН

Українські енергетики не виключають, що уразі потужних ударів по українській енергетичній інфраструктурі з боку російських окупантів, населення може чекати багато годин без світла та тепла. Тому вже зараз треба ретельно готуватись до подібного сценарію.

Про це в інтерв'ю телемарафону Єдині Новини заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

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За його словами, перш за все треба утеплити свою оселю та задіяти всі методи енергоефективності. Але основним є використання наданих державою інструментів, а саме — фінансових кредитів, які дають змогу закупити прості технічні рішення. Це і сонячні панелі і різного роду генератори, а також засоби накопичення енергії типу енергетичних станцій з потужними акумуляторами (Power Stations).

Варто обирати системи, які дозволяють забезпечити споживання електроенергії на середню родину — від трьох до п'яти кіловатів. Зараз таких пропозицій на ринку чимало і держава надає фінансові інструменти, щоб все це швидко встановити та ввести у дію. Потужні енергогенерувальні елементи допоможуть не тільки себе забезпечити світлом, але й взяти участь у зростаючому ринку енергетики.