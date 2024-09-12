Заместитель министра советует устанавливать разные системы генерации энергии воспользовавшись финансовыми инструментами от государства

Девушка со свечой греется у батареи. Иллюстративное фото: УНИАН

Украинские энергетики не исключают, что при мощных ударах по украинской энергетической инфраструктуре со стороны российских оккупантов население может ждать много часов без света и тепла. Поэтому уже сейчас нужно тщательно готовиться к подобному сценарию.

Об этом в интервью телемарафону "Єдині Новини" заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

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По его словам, прежде всего нужно утеплить свой дом и задействовать все методы энергоэффективности. Но основным является использование предоставленных государством инструментов, а именно — финансовых кредитов, позволяющих закупить простые технические решения. Это и солнечные панели и разного рода генераторы, а также средства накопления энергии типа энергетических станций с мощными аккумуляторами (Power Stations).

Следует выбирать системы, позволяющие обеспечить потребление электроэнергии на среднюю семью — от трех до пяти киловатт. Сейчас таких предложений на рынке немало и государство предоставляет финансовые инструменты, чтобы все быстро установить и ввести в действие. Мощные энергогенерирующие элементы помогут не только себя обеспечить светом, но и принять участие в растущем рынке энергетики.