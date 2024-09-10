Окупанти атакували енергооб'єкти у восьми областях України вночі 10 вересня

Зруйноване енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Вночі 10 вересня військові РФ здійснили чергову атаку на енергосистему Україні. Окупанти цілили по енергооб'єктах у восьми областях. Проте відключення світла сьогодні не плануються.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у Telegram у вівторок, 10 вересня.

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Наслідки обстрілів 10 вересня

Протягом доби з 9 по 10 вересня окупанти обстрілювали цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.



У Дніпропетровській області через обстріли двічі знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та водоканал. Також була знеструмлена підстанція, споживачі та залізниця: порушень руху потягів не було. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Сумській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі Харківської області. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались споживачі. Живлення відновлено.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювалось 947 абонентів у 15 населених пунктах.

Ситуація в енергосистемі

10 вересня не планується застосування графіків погодинних відключень. Проте в Міненерго нагадали про необхідність і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 17:00 до 22:00.

Завдяки зусиллям енергетиків ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога, зокрема однією з найбільших атак на енергетику 26 серпня, і далі ускладнюють роботу енергосистеми. До того ж російські війська не припиняють щоденних обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.