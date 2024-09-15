Представник Інституту демографії пояснив, як покращити демографічну ситуацію в Україні

Як уникнути скорочуваності населення в Україні, — пояснення експерта
Аби населення України не скорочувалося, кожні сто українських жінок мають за життя народити 210–220 дітей. Наразі ж показник народжуваності вдвічі менший.
Про це в ефірі телеканалу "Ми — Україна" заявив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладич.
Від чого залежить показник народжуваності
Гладич зазначив, що зараз сотня жінок народжує 92–98 дітей. Щоправда, навіть за таких умов стверджувати, що рівень народжуваності в Україні найнижчий у світі, не можна.
"Народжуваність залежить від статево-вікової структури і вікової структури жінок репродуктивного віку. У нас, можна сказати, по структурі населення "стара" країна, тому і народжуваність менша", — зазначив експерт.
Що відомо про ситуацію з народжуваністю в Україні
За даними Інституту демографії, Україна в п'ятірці країн світу з найнижчим кофіцієнтом народжуваності. В антирейтингу Україна посідає третє місце. Попереду тільки Південна Корея та Гонконг.
За прогнозами ООН, до 2 100 року населення в Україні може скоротитися втричі, до 15,3 мільйона громадян. Станом на 1 січня 2024 року в Україні проживали 37 мільйонів 441 тисяча людей.
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