Представник Інституту демографії пояснив, як покращити демографічну ситуацію в Україні

Мати з дитиною. Фото ілюстративне: eva.ua

Аби населення України не скорочувалося, кожні сто українських жінок мають за життя народити 210–220 дітей. Наразі ж показник народжуваності вдвічі менший.

Про це в ефірі телеканалу "Ми — Україна" заявив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладич.

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Від чого залежить показник народжуваності

Гладич зазначив, що зараз сотня жінок народжує 92–98 дітей. Щоправда, навіть за таких умов стверджувати, що рівень народжуваності в Україні найнижчий у світі, не можна.

"Народжуваність залежить від статево-вікової структури і вікової структури жінок репродуктивного віку. У нас, можна сказати, по структурі населення "стара" країна, тому і народжуваність менша", — зазначив експерт.

Що відомо про ситуацію з народжуваністю в Україні

За даними Інституту демографії, Україна в п'ятірці країн світу з найнижчим кофіцієнтом народжуваності. В антирейтингу Україна посідає третє місце. Попереду тільки Південна Корея та Гонконг.

За прогнозами ООН, до 2 100 року населення в Україні може скоротитися втричі, до 15,3 мільйона громадян. Станом на 1 січня 2024 року в Україні проживали 37 мільйонів 441 тисяча людей.