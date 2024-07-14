Як зміниться населення України у 2024 році — дані ООН

Українці тримають державний прапор. Ілюстративне фото: УНІАН

До 2100 року на Землі будуть проживати менш ніж 10,2 млрд людей. Тоді як в Україні до 2100 року населення скоротиться до 15,3 млн людей.

Такі дані навели у перегляді прогнозів народонаселення світу на 2024 рік від Департаменту з економічних і соціальних питань Секретаріату Організації об'єднаних націй.

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Як свідчать спрогнозовані дані, станом на 1 січня 2024 року в Україні проживало 37 мільйонів 441 тисячу людей.

Водночас до 1 січня 2030 року, за прогнозами, воно зросте до 38 млн 505 тисяч. Тоді як у 2050 році прогнозують вже 32 млн 165 тисяч населення, у 2069 році — 25 млн 142 тисячі, у 2081 році — 20 млн 907 тисяч, у 2091 році — 17 млн 762 тисячі.

Тоді як у 2100 році населення різко скоротиться до 15,3 млн.

В ООН додали, що середня тривалість життя до кінця ХХІ століття становитиме 81 рік. При цьому чоловіки в середньому, житимуть трохи менш як 80 років, а жінки — майже 84 роки.

Нагадаємо, нещодавно в ДПСУ заявляли, що за один день з України виїжджають 110-120 тисяч осіб, а у вихідні ці цифри ще вищі — до 130 тисяч.

Водночас під час повномасштабної війни через демографічні процеси кількість працездатного населення в Україні суттєво скоротилася на 40% порівняно з 2021 роком.

Додамо, раніше в ООН представили новий звіт щодо ситуації в Україні, де зафіксували широкий спектр порушень прав людини.