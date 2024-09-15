Представитель Института демографии объяснил, как улучшить демографическую ситуацию в Украине

Мать с ребенком. Фото иллюстративное: eva.ua

Чтобы население Украины не сокращалось, каждые сто украинских женщин должны при жизни родить 210–220 детей. Пока же показатель рождаемости вдвое меньше.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" заявил заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладич.

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От чего зависит показатель рождаемости

Гладич отметил, что сейчас сотня женщин рождает 92–98 детей. Правда, даже при таких условиях утверждать, что уровень рождаемости в Украине самый низкий в мире, нельзя.

"Рождаемость зависит от половозрастной структуры и возрастной структуры женщин репродуктивного возраста. У нас, можно сказать, по структуре населения "старая" страна, поэтому и рождаемость меньше", — отметил эксперт.

Что известно о ситуации с рождаемостью в Украине

По данным Института демографии, Украина в пятерке стран мира с самым низким кофициентом рождаемости. В антирейтинге Украина занимает третье место. Впереди только Южная Корея и Гонконг.

По прогнозам ООН, к 2 100 году население в Украине может сократиться втрое, до 15,3 миллиона граждан. По состоянию на 1 января 2024 года в Украине проживало 37 миллионов 441 тысяча человек.