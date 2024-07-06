Відключення світла — в ДТЕК дали корисні поради

Енергетики ДТЕК біля квартирного розподільчого щитка. Ілюстративне фото: ДТЕК

На сьогодні в Україні ситуація в енергосистемі дуже складна. Внаслідок цього українцям розповіли, які прилади "з'їдають" найбільше електроенергії.

Роз'яснення дає ДТЕК Київські електромережі.

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В компанії наголосили, що економія електроенергії зменшить кількість і тривалість відключень світла.

"Через дефіцит електроенергії по всій Україні вводяться стабілізаційні або екстрені відключення світла. Зробімо прості кроки, які під силу кожному, щоб зменшити кількість і тривалість цих відключень", — зазначили в ДТЕК.

Перший кроком до економії в ДТЕК назвали енергоефективне споживання електроенергії протягом всієї доби.

"Якщо можете уникнути використання потужних електроприладів — зробіть це. Будьмо свідомими та разом дбаймо про світло в наших оселях!", — сказано у повідомленні.

Грамотне споживання електроенергії. Фото: ДТЕК

Також енергетики радять українцям слідкувати за повідомленнями ДТЕК у Telegram, адже розклад відключень може змінюватися.

Нагадаємо, в енергосистемі України великий дефіцит потужностей. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня ситуація може змінитися на краще.