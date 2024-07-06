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Как уменьшить продолжительность отключений света — в ДТЭК дали советы

6 июля 2024 14:53
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Отключение света - в ДТЭК дали полезные советы
Энергетики ДТЭК возле квартирного распределительного щитка. Иллюстративное фото: ДТЭК
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

На сегодняшний день в Украине ситуация в энергосистеме очень сложная. В связи с этим украинцам рассказали, какие приборы "съедают" больше всего электроэнергии.

Разъяснение дает ДТЭК Киевские электросети.

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В компании подчеркнули, что экономия электроэнергии снизит количество и продолжительность отключений света.

"Из-за дефицита электроэнергии по всей Украине вводятся стабилизационные или экстренные отключения света. Сделаем простые шаги, которые по силам каждому, чтобы уменьшить количество и продолжительность этих отключений", — отметили в ДТЭК.

Первым шагом к экономии в ДТЭК назвали энергоэффективное потребление электроэнергии на протяжении всех суток.

"Если можете избежать использования мощных электроприборов — сделайте это. Будем сознательными и вместе заботимся о свете в наших домах!" — говорится в сообщении.

Таблица экономии электроэнергии
Грамотное потребление электроэнергии. Фото: ДТЭК

Также энергетики советуют украинцам следить за сообщениями ДТЭК в Telegram, ведь расписание отключений может меняться.

Напомним, в энергосистеме Украины большой дефицит мощностей. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля ситуация может измениться к лучшему.

электроэнергия Украина экономия Укрэнерго советы ДТЭК отключения света

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