Отключение света - в ДТЭК дали полезные советы

Как уменьшить продолжительность отключений света — в ДТЭК дали советы
На сегодняшний день в Украине ситуация в энергосистеме очень сложная. В связи с этим украинцам рассказали, какие приборы "съедают" больше всего электроэнергии.
Разъяснение дает ДТЭК Киевские электросети.
Как сэкономить электроэнергию
В компании подчеркнули, что экономия электроэнергии снизит количество и продолжительность отключений света.
"Из-за дефицита электроэнергии по всей Украине вводятся стабилизационные или экстренные отключения света. Сделаем простые шаги, которые по силам каждому, чтобы уменьшить количество и продолжительность этих отключений", — отметили в ДТЭК.
Первым шагом к экономии в ДТЭК назвали энергоэффективное потребление электроэнергии на протяжении всех суток.
"Если можете избежать использования мощных электроприборов — сделайте это. Будем сознательными и вместе заботимся о свете в наших домах!" — говорится в сообщении.
Также энергетики советуют украинцам следить за сообщениями ДТЭК в Telegram, ведь расписание отключений может меняться.
Напомним, в энергосистеме Украины большой дефицит мощностей. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля ситуация может измениться к лучшему.
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