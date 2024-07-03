Ситуація покращиться - в Укренерго дали прогноз зі світлом на кінець липня

Аварійна бригада ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

В енергосистемі України продовжує фіксуватися важка ситуація. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня це може змінитися у кращий бік.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Telegram у середу, 3 липня.

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Відключення електроенергії у липні

За словами Бойка, у 20-х числах липня з ремонтів планують вивести частину генерації електроенергії, що суттєво пом'якшить графіки відключень.

"Ситуація в енергосистемі на тому ж рівні, на якому перебуває сьогодні, буде до 20-х чисел липня. У 20-х числах липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки генеруючих установок і відповідно з'явиться додаткова потужність в системі, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків", — сказав він.

Представник Укренерго додав, що дефіцит в енергосистемі залишиться, але він буде суттєво меншим, аніж зараз.

Скриншот допису Укренерго

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що взимку світло можуть давати лише на 2-3 години на добу.

А в Укренерго зазначили, що досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження. Це пов'язано з тим, що енергосистема міст була спроєктована не для рівномірних відключень, що ускладнює їх забезпечення.