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В Укренерго спрогнозували покращення ситуації зі світлом — названо дати

3 липня 2024 17:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ситуація покращиться - в Укренерго дали прогноз зі світлом на кінець липня
Аварійна бригада ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В енергосистемі України продовжує фіксуватися важка ситуація. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня це може змінитися у кращий бік. 

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Telegram у середу, 3 липня.

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За словами Бойка, у 20-х числах липня з ремонтів планують вивести частину генерації електроенергії, що суттєво пом'якшить графіки відключень.

"Ситуація в енергосистемі на тому ж рівні, на якому перебуває сьогодні, буде до 20-х чисел липня. У 20-х числах липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки генеруючих установок і відповідно з'явиться додаткова потужність в системі, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків", — сказав він.

Представник Укренерго додав, що дефіцит в енергосистемі залишиться, але він буде суттєво меншим, аніж зараз.

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Скриншот допису Укренерго
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Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що взимку світло можуть давати лише на 2-3 години на добу.

А в Укренерго зазначили, що досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження. Це пов'язано з тим, що енергосистема міст була спроєктована не для рівномірних відключень, що ускладнює їх забезпечення.

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