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Єрмак поділився деталями переговорів з міністром МЗС Угорщини Сійярто

8 серпня 2024 23:18
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Єрмак поділився деталями переговорів з Угорщиною про нацменшини
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Голова Офісу президента Андрій Єрмак поділився деталями переговорів з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Ця зустріч відбулася в січні 2024 року. В ході цієї розмови були озвучені вимоги Будапешта щодо прав угорської меншини.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді" у четвер, 8 серпня.

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"І ми сказали: дивись, ви хочете повернутись максимально до законодавства, яке було декілька років тому. У нас є чітке розуміння, в яких питаннях це неможливо. Але поясніть, у чому ви бачите проблему зараз? І ми готові шукати вихід, виходячи водночас з того, що угорська спільнота на Закарпатті — це в першу чергу українські громадяни", — заявив голова Офісу президента України.

Він додав, що Сійярто запевнили, що Україна готова йти на поступки Угорщині у питаннях, де не бачить загроз, а в деяких випадках — запропонувати компромісні варіанти рішень.

"Для цієї роботи ми створили групу, до якої ходять усі профільні міністри. Вони про це говорять, робота триває. І я знаю, що прем’єр Віктор Орбан відзначив під час зустрічі з нашим президентом, що він позитивно оцінює те, як відбувається ця розмова", — зазначив Єрмак.

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