Єрмак розповів, коли відбудеться другий Саміт миру

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, заявив, що Україна має намір провести другий Саміт миру тільки після того, як буде підготовлено детальний план реалізації всіх аспектів "формули миру". За його словами, наразі триває робота над конкретними заходами для впровадження кожного з цих пунктів.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді" у середу, 8 серпня.

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Єрмак зазначив, що президент Володимир Зеленський наполягає на проведенні наступного Саміту миру лише після завершення розробки всебічного плану для реалізації кожного з десяти пунктів "формули миру". Він додав, що після зустрічі радників з національної безпеки у Саудівській Аравії було ухвалено рішення створити десять робочих груп на рівні послів та експертів, які вже розробили чіткі кроки для виконання кожного з пунктів.

"Серед 10 пунктів "формули миру" є ті, щодо яких у світі є спільна позиція — з них ми почали на першому саміті. І є більш важкі — такі як відповідальність, виведення російських військ, відновлення територіальної цілісності тощо. Зараз є завдання президента працювати над організацією тематичних конференцій, які би зафіксували ці напрацювання робочих груп на високому рівні — або міністрів, або радників, або, наприклад, омбудсменів для гуманітарних питань, або спікерів парламентів — щоб у підсумку скласти цей спільний план", — зазначив голова ОП.

Він зазначив, що Київ не бажає, щоб ця робота тривала місяцями, і не висловив чіткої впевненості в можливості проведення другого саміту в 2024 році.

"Ми хочемо, щоб це було, але є умови, без яких цей другий саміт не може відбутися", — заявив Єрмак.

Він закликав утриматися від поспішних висновків про те, чи стане другий саміт остаточним, підкреслюючи, що результат залежатиме від кількості країн, які підтримають план.