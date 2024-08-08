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Ермак поделился деталями переговоров с министром МИД Венгрии Сийярто

8 августа 2024 23:18
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Ермак поделился деталями переговоров с Венгрией о нацменьшинствах.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Глава Офиса президента Андрей Ермак поделился деталями переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Эта встреча прошла в январе 2024 года. В ходе этого разговора были озвучены требования Будапешта по поводу прав венгерского меньшинства.

Об этом он рассказал в интервью Европейской правде в четверг, 8 августа.

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"И мы сказали: смотри, вы хотите вернуться максимально к законодательству, которое было несколько лет назад. У нас есть четкое понимание, в каких вопросах это невозможно. Но объясните, в чем вы видите проблему сейчас? И мы готовы искать выход, выходя одновременно из того, что венгерское сообщество в Закарпатье — это в первую очередь украинские граждане", — заявил глава Офиса президента Украины.

Он добавил, что Сийярто заверили, что Украина готова идти на уступки Венгрии в вопросах, где не видит угроз, а в некоторых случаях предложить компромиссные варианты решений.

"Для этой работы мы создали группу, в которую ходят все профильные министры. Они об этом говорят, работа идет. И я знаю, что премьер Виктор Орбан отметил во время встречи с нашим президентом, что он положительно оценивает то, как происходит этот разговор", — отметил Ермак.

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