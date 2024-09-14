Війна в Україні — Єрмак закликав міжнародних партнерів до дій

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: t.me/ermaka2022

Для припинення російського терору необхідні рішучі дії. Дозвіл на удари по військових об'єктах вглиб Росії пришвидшить розв'язання цієї проблеми.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram у суботу, 14 вересня.

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Єрмак наголосив на необхідності прийняття рішучих дій для припинення російського терору, вказавши, що його джерелами є військові об'єкти, склади зброї, аеродроми та бази на території Росії.

"Гучні страшилки режиму Путіна свідчать тільки про його страх, що терору може прийти кінець. Потрібні сильні рішення. Терор можливо припинити, знищивши військові об‘єкти, з яких він бере початок", — написав керівник Офісу Президента.

За його словами, якщо Росія не готова добровільно припинити терористичні атаки, її потрібно змусити це зробити силою.

"Дозвіл на удари вглиб Росії пришвидшить вирішення проблеми російського терору. І не дозволить йому розповсюдитись на інші країни світу, чого так прагне Путін", — підкреслив Єрмак.