Война в Украине — Ермак призвал международных партнеров к действиям

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: t.me/ermaka2022

Для прекращения российского террора необходимы решительные действия. Разрешение на удары по военным объектам вглубь России ускорит решение этой проблемы.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram в субботу, 14 сентября.

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Ермак подчеркнул необходимость принятия решительных действий для пресечения российского террора, указав, что его источниками являются военные объекты, склады оружия, аэродромы и базы на территории России.

"Громкие страшилки режима Путина свидетельствуют только о его страхе, что террору может прийти конец. Нужны сильные решения. Террор можно прекратить, уничтожив военные объекты, с которых он берет начало", — написал руководитель Офиса Президента.

По его словам, если Россия не готова добровольно прекратить террористические атаки, ее следует заставить это сделать силой.

"Разрешение на удары вглубь России ускорит решение проблемы российского террора. И не позволит ему распространиться на другие страны мира, к чему так стремится Путин", — подчеркнул Ермак.