Зеленський зустрівся з амбасадором UNITED24 Тімоті Снайдером

Володимир Зеленський і Тімоті Снайдер. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з істориком Тімоті Снайдером, який є амбасадором UNITED24. Глава держави зазначив, що зусиллями Снайдера було зібрано великі кошти для потреб нашої держави та її громадян.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Telegram вівторок, 10 вересня.

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"Зустрівся з амбасадором UNITED24 та істориком Тімоті Снайдером. Важлива розмова про Україну", — повідомив президент.

Зеленський зазначив, що Україна цінує роботу Тімоті Снайдера на платформі UNITED24 зі збору коштів для України та нашої боротьби.

Тімоті Снайдер зазначив, що прагне зробити внесок у справедливу боротьбу українців за свою свободу і незалежність.

"Це маленька річ. Це для мене як для людини дуже важливо: я можу думати, що я щось для України роблю. Немає взагалі в житті таких можливостей, де те, що справедливе, є настільки ясним, як зараз", — сказав він.

Історик подарував Володимиру Зеленському перший примірник своєї книги "Про свободу" з автографом. Її основою є розмови з Президентом України. Презентація книги відбудеться за тиждень.

"Це рекордні збори й дуже важлива допомога для захисту нашої держави та людей. Дякую за всю просвітницьку роботу, за поширення знань з історії України!" — розповів Зеленський.