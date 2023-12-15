ЄС ухвалив початок переговорів з Україною та атаки росіян балістикою — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Лідери країн ЄС на своєму засіданні у четвер, 14 грудня, ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до Євросоюзу. Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Подивитися ефір можна о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Про що ефір

Гостями студії стали політолог Ігор Рейтерович, речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, полковник, військовий експерт Сергій Грабський, політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко та кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник Єгор Брайлян.

Вони обговорять рішення ЄС щодо початку переговорів про вступ України до Союзу. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов під час голосування лідерів.

Також гості ефіру проаналізують ракетний удар росіян аеробалістичними ракетами "Кинджал" по Хмельницькій області 14 грудня.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення бюджетного рішення ЄС. Воно включало фінансування підтримки України на 50 млрд євро.

Також ми писали, що Зеленський поділився подробицями розмови з Орбаном під час візиту до Аргентини.