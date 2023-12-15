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ЕС принял начало переговоров с Украиной и атаки россиян на баллистику — эфир Новини.LIVE

15 декабря 2023 08:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ЕС принял начало переговоров с Украиной и атаки россиян на баллистику — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Лидеры стран ЕС на своем заседании в четверг, 14 декабря, приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз. Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.

Посмотреть эфир можно в 08:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

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О чем эфир

Гостями студии стали политолог Игорь Рейтерович, спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, полковник, военный эксперт Сергей Грабский, политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко и кандидат исторических наук, журналист-международник Егор Брайлян.

Они обсудят решение ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в Союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел во время голосования лидеров.

Также гости эфира проанализируют ракетный удар россиян аэробалистическими ракетами "Кинжал" по Хмельницкой области 14 декабря.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал принятие бюджетного решения ЕС. Оно включало финансирование поддержки Украины в 50 млрд евро.

Также мы писали, что Зеленский поделился подробностями разговора с Орбаном во время визита в Аргентину.

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