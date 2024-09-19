Україна отримає від ЄС ще 160 млн євро напередодні зими

ЄС виділить ще 160 млн євро на допомогу для України до зими
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 19 вересня, заявила, що ЄС планує виділити Україні додаткові 160 мільйонів євро. Їх спрямують на енергетичну безпеку напередодні зими.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
Додаткова допомога від ЄС
Відомо, що 60 зі 160 мільйонів євро гуманітарної допомоги буде виділено для притулків та на обігрівачі, а решта 100 мільйонів із заморожених російських активів направлять на ремонтні роботи та поновлювані джерела енергії.
За словами фон дер Ляєн, Україні вже було надано щонайменше 2 мільярди євро підтримки енергетичної безпеки після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Крім того, вона анонсувала свій візит до Києва та зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Вони планують обговорити підтримку ЄС з метою гарантування енергетичної безпеки країни напередодні зими.
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