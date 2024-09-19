Украина получит от ЕС еще 160 млн евро в преддверии зимы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: Reuters

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в четверг, 19 сентября, заявила, что ЕС планирует выделить Украине дополнительные 160 миллионов евро. Их направят на энергетическую безопасность в преддверии зимы.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Известно, что 60 из 160 миллионов евро гуманитарной помощи будут выделены для приютов и обогревателей, а остальные 100 миллионов из замороженных российских активов будут направлены на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии.

По словам фон дер Ляен, Украине уже было предоставлено не менее 2 миллиардов евро поддержки энергетической безопасности после начала полномасштабного вторжения России.

Кроме того, она анонсировала свой визит в Киев и встречу с президентом Владимиром Зеленским. Они планируют обсудить поддержку ЕС с целью обеспечения энергетической безопасности страны в преддверии зимы.