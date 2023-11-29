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Єврокомісарка з транспорту прокоментувала блокаду польсько-українського кордону

29 листопада 2023 22:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єврокомісарка з транспорту прокоментувала блокаду польсько-українського кордону
Автомобілі на українсько-польському кордоні. Фото: REUTERS/Roman Baluk/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Валеан прокоментувала блокаду польсько-українського кордону. За її словами, Україна та ЄС не можуть бути "заручниками" польських далекобійників.

Про це повідомляє Reuters.

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Блокада польсько-українського кордону

Валеан назвала ситуацію "неприйнятною".

Польські далекобійники скаржаться, що програють українським компаніям, які пропонують нижчі ціни на свої послуги та перевозять вантажі в межах ЄС, а не лише між блоком та Україною.

"Немає доброї волі в пошуку рішення...і майже повна відсутність участі польської влади...яка повинна забезпечити дотримання закону на цьому кордоні", — сказала вона.

За її словами, вона підтримує право людей на протести, але весь ЄС, не кажучи вже про Україну, не можна взяти в заручники, блокуючи зовнішні кордони.

Валеан додала, що комісія залишає за собою право втручатися в забезпечення дотримання правил і застосування закону.

Нагадаємо, у Львові через блокування кордону між Україною і Польщею заморозили відновлення будинків, які постраждали від ракетного обстрілу з боку росіян. Все це відбувається через відсутність будматеріалів.

Також ми писали, що українські перевізники у відповідь на страйк польських далекобійників влаштували страйк у двох містах Польщі, спричинивши велетенські затори. Страйки проходили у Перемишлі та прикордонному селищі Медика.

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