Еврокомиссар по транспорту прокомментировала блокаду польско-украинской границы

Автомобили на украинско-польской границе. Фото: REUTERS/Roman Baluk/File Photo

Еврокомиссар по транспорту Адина Валеан прокомментировала блокаду польско-украинской границы. По ее словам, Украина и ЕС не могут быть "заложниками" польских дальнобойщиков.

Об этом сообщает Reuters.

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Валеан назвала ситуацию "неприемлемой".

Польские дальнобойщики жалуются, что проигрывают украинским компаниям, которые предлагают более низкие цены на свои услуги и перевозят грузы внутри ЕС, а не только между блоком и Украиной.

"Нет доброй воли в поиске решения...и почти полное отсутствие участия польских властей...которая должна обеспечить соблюдение закона на этой границе", — сказала она.

По ее словам, она поддерживает право людей на протесты, но весь ЕС, не говоря уже об Украине, нельзя взять в заложники, блокируя внешние границы.

Валеан добавила, что комиссия оставляет за собой право вмешиваться в соблюдение правил и применение закона.

Напомним, во Львове из-за блокирования границы между Украиной и Польшей заморозили возобновление домов, пострадавших от ракетных обстрелов со стороны россиян. Все это происходит из-за отсутствия стройматериалов.

Также мы писали, что украинские перевозчики в ответ на забастовку польских дальнобойщиков устроили забастовку в двух городах Польши, вызвав гигантские пробки. Забастовки проходили в Перемышле и приграничном поселке Медыка.