Влада Польщі назвала вимоги до України та ЄС через блокування кордону
Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав лист своєму українському колезі Олександру Кубракову. Він назвав вимоги до України та Європейського Союзу на тлі блокади кордону.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
Вимоги до України та ЄС
У Польщі вважають, що однією із причин блокади є запровадження українською стороною системи електронної черги. Там заявили, що це нібито призвело до значного збільшення часу очікування транспортних засобів, які повертаються до Європейського Союзу після доставки вантажу до України.
"Це, у свою чергу, унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній. Більше того, на думку протестувальників, нова система допускає нерівне ставлення до перевізників з України та Польщі", — йдеться у повідомленні.
Польща хоче, щоб Україна скасувала обов'язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі щонайменше на двох пунктах пропуску:
- Зосін-Ущилуг;
- Ніжанковіце-Малховіце.
До того ж Варшава звернулася до європейського комісара з транспорту Адіни Велян з вимогою відновити отримання дозволів на міжнародні перевезення для українських транспортних фірм. Міністр інфраструктури Польщі заявив, що його країна зафіксувала неодноразове порушення правил українськими перевізниками.
У листі також йдеться, що 4 грудня відбудеться засідання Транспортної ради ЄС, де Польща хоче обговорити ситуацію на кордоні.
"На думку Міністерства інфраструктури Польщі, з боку влади ЄС виникла потреба провести оцінку ефектів, що виникають внаслідок реалізації угоди між Україною та ЄС, а також змін у її змісті, необхідних для підтримки стабільності транспортного ринку в окремих державах-членах спільноти", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, автомобільна черга на заблокованих автомобільних пунктах пропуску "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне" та "Ягодин — Дорогуськ" почала зменшуватися. Однак спостерігається ускладнення ситуації на пункті пропуску "Шегині - Медика". Минулого тижня там розпочали страйк польські аграрії.
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