Влада Польщі назвала вимоги до України та ЄС через блокування кордону

Автомобілі на кордоні. Фото: REUTERS/Roman Baluk/File Photo/File Photo

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав лист своєму українському колезі Олександру Кубракову. Він назвав вимоги до України та Європейського Союзу на тлі блокади кордону.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Читайте також:

Вимоги до України та ЄС

У Польщі вважають, що однією із причин блокади є запровадження українською стороною системи електронної черги. Там заявили, що це нібито призвело до значного збільшення часу очікування транспортних засобів, які повертаються до Європейського Союзу після доставки вантажу до України.

"Це, у свою чергу, унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній. Більше того, на думку протестувальників, нова система допускає нерівне ставлення до перевізників з України та Польщі", — йдеться у повідомленні.

Польща хоче, щоб Україна скасувала обов'язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі щонайменше на двох пунктах пропуску:

Зосін-Ущилуг;

Ніжанковіце-Малховіце.

До того ж Варшава звернулася до європейського комісара з транспорту Адіни Велян з вимогою відновити отримання дозволів на міжнародні перевезення для українських транспортних фірм. Міністр інфраструктури Польщі заявив, що його країна зафіксувала неодноразове порушення правил українськими перевізниками.

У листі також йдеться, що 4 грудня відбудеться засідання Транспортної ради ЄС, де Польща хоче обговорити ситуацію на кордоні.

"На думку Міністерства інфраструктури Польщі, з боку влади ЄС виникла потреба провести оцінку ефектів, що виникають внаслідок реалізації угоди між Україною та ЄС, а також змін у її змісті, необхідних для підтримки стабільності транспортного ринку в окремих державах-членах спільноти", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, автомобільна черга на заблокованих автомобільних пунктах пропуску "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне" та "Ягодин — Дорогуськ" почала зменшуватися. Однак спостерігається ускладнення ситуації на пункті пропуску "Шегині - Медика". Минулого тижня там розпочали страйк польські аграрії.