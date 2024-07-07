Ігнат розкритикував Мар'яну Безуглу

Колишній речний Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: ТСН

Колишній речний Повітряних сил України Юрій Ігнат відреагував на заяви народної депутатки Мар'яни Безуглої. Зокрема він звернув увагу, що її наративами користуєтья російська пропаганда.

Свій об'ємний текст Ігнат опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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"А знаєте навіщо роспропаганда регулярно виставляє оті удари по нашій техніці? Відповідь проста: підняти бойовий дух армії, населення РФ, а головне — деморалізувати українське суспільство!", — розповів Ігнат.

Він наголосив, що російська пропаганда працює на те, що речник назвав "колективною Мар’яною Безуглою", через що буде ширития черговий викид про те, як всіх треба розігнати, розстріляти чи відправити в заслання.

"Я вже мовчу про те, що подібні речі нардеп не повинен робити ПУБЛІЧНО! Є мільйон закритих засідань, комітетів і чорт знає чого, щоб підняти проблему на державному рівні, провести розслідування, аудит, та що хочеш…", — пояснив Ігнат.

Речник також нагадав про те, що Безугла має допуск до державної таємниці найвищого рівня і при цьому використовує вкрай важливу інформацію у своїй публічних дописах. Для цього вона, за словами Ігната, має цілу команду політтехнологів, зокрема проросійського Володимира Грановського, автора карти розколу України. Він також висловив думку, що Безугла пройшла у Верховну Раду за допомогою колаборанта, кума Путіна Віктора Медведчука.

"А як вам рішення про збір інформації (скарг) на "свій Вотсап" про стан справ в ЗСУ (зокрема на передовій) у невдоволених чи ображених людей в Силах оборони. Це взагалі має зацікавити ДБР та інші контори!", — вважає Ігнат.

Він наголосив, що скарг надходить справді багато у зв'язку з цілою низкою цілком звичайних для ЗСУ проблем — переведення з частини в частину, грошове забезпечення, конфлікт з командиром. Після цього Безугла знову починає ширити провокативні заяви.

Ігнат також підкреслив, що найбільшої шкоди завдає те, що критика українського війська та маніпуляції від Безуглої стають прикладом для наслідування у лідерів думок, блогерів, медійних військових експертів, які подекуди в один голос кричать.

"За результатами крайнього моніторингу ворожого інфорпростору, Мар’яна Безугла б’є всі рейтинги за популярністю та цитованістю у російських медіа", — зазначив Ігнат.

Наостанок він додав, що кращої персони для дискредитації ЗСУ годі придумати.

Пост Ігната про Безуглу. Фото: скриншот

Ігнат критикує Безуглу. Фото: скриншот

Юрій Ігнат критикує Безуглу. Фото: скриншот

Завершення посту Юрія Ігната. Фото: скриншот

Нагадаємо, Безугла спрямувала до ДБР заяву щодо перешкоджання її діяльності Головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським. За словами нардепки, її не допускали на територію військових частин.

Раніше нардепка називала помилки колишнього Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На її думку, він некоректно спілкувався із західними партнерами.