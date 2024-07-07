Игнат раскритиковал Марьяну Безуглу

Бывший речной Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: ТСН

Бывший речной Воздушных сил Украины Юрий Игнат отреагировал на заявления народного депутата Марьяны Безуглой. В частности он обратил внимание, что ее нарративами пользуется российская пропаганда.

Свой объемный текст Игнат опубликовал на своей странице в Facebook.

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"А знаете зачем роспропаганда регулярно выставляет эти удары по нашей технике? Ответ прост: поднять боевой дух армии, население РФ, а главное — деморализовать украинское общество!", — рассказал Игнат.

Он подчеркнул, что российская пропаганда работает на то, что спикер назвал "коллективной Марьяной Безуглой", из-за чего будет ширить очередной выброс о том, как всех надо разогнать, расстрелять или отправить в ссылку.

"Я уже молчу о том, что подобные вещи нардеп не должен делать ПУБЛИЧНО! Есть миллион закрытых заседаний, комитетов и черт знает чего, чтобы поднять проблему на государственном уровне, провести расследование, аудит и что хочешь…", — объяснил Игнат.

Представитель также напомнил о том, что Безуглая имеет допуск к государственной тайне высочайшего уровня и при этом использует крайне важную информацию в своих публичных сообщениях. Для этого она, по словам Игната, имеет целую команду политтехнологов, в частности, пророссийского Владимира Грановского, автора карты раскола Украины. Он также выразил мнение, что Безуглая прошла в Верховную Раду с помощью коллаборанта, кума Путина Виктора Медведчука.

"А как вам решение о сборе информации (жалобы) на "свой Вотсап" о положении дел в ВСУ (в том числе на передовой) у недовольных или обиженных людей в Силах обороны. Это вообще должно заинтересовать ДБР и другие конторы!", — считает Игнат.

Он подчеркнул, что жалоб поступает действительно многое в связи с целым рядом вполне обычных для ЗСУ проблем — перевод из части в часть, денежное довольствие, конфликт с командиром. После этого Безуглая снова начинает распространять провокативные заявления.

Игнат также подчеркнул, что наибольший вред наносит то, что критика украинской армии и манипуляции от Безуглой становятся примером для подражания у лидеров мнений, блоггеров, медийных военных экспертов, кое-где в один голос кричащих.

"По результатам крайнего мониторинга вражеского информпространства, Марьяна Безуглая бьет все рейтинги по популярности и цитированности у российских медиа", — отметил Игнат.

Напоследок он добавил, что лучшей персоны для дискредитации ВСУ нельзя придумать.

Пост Игната о Безуглой. Фото: скриншот

Игнат критикует Безуглую. Фото: скриншот

Юрий Игнат критикует Безуглую. Фото: скриншот

Завершение поста Юрия Игната. Фото: скриншот

Напомним, Безуглая направила в ДБР заявление о препятствовании ее деятельности Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским. По словам нардепки, ее не допускали на территорию воинских частей.

Ранее нардепка называла ошибки бывшего Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По ее мнению, он неправильно общался с западными партнерами.