Ймовірний блекаут в Україні — Синєгубов закликав запасатись павербанками

Україна під час блекауту минулої зими. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що наразі немає відключень світла, українцям все ж варто бути готовими до ймовірного блекауту та запасатись павербанками. Це лише початок зими, і в Росії є такі точні ракети, як, наприклад, "Калібр" та "Іскандер".

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю Укрінформу.

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Українцям варто готуватись до блекауту

Синєгубов наголосив, що попри надзусилля наших військових, енергетиків та комунальників минулої зими, українцям все ж варто бути готовими до блекаутів та запасатись усім необхідним.

"Вірити в краще, але готуватися. Ворог вчиться так само, як ми. Так, зараз він б'є дронами, може, економить ресурси, можливо, С-300 вже не так просто виїхати на вогневі позиції", — каже глава Харківської ОВА.

Окрім того, він додав, що в росіян є "Калібри", "Іскандери" й інші типи досить точних ракет, які несуть велику загрозу.

"Тому кожному з нас треба підготуватися: умовно кажучи, мати якісь продовольчі запаси, павербанки, як виявилося, й резервну картку мобільного зв'язку. Зима лише почалася", — підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, 23 грудня у Міненерго заявили, що дефіциту електроенергії в системі не спостерігається. Однак внаслідок обстрілу без напруги залишається шахта в Донецькій області.