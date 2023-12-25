Вероятный блекаут в Украине — Синегубов призвал запасаться павербанками

Украина во время блекаута прошлой зимой. Фото: Новости.

Несмотря на то, что нет отключений света, украинцам все же стоит быть готовыми к вероятному блекауту и запасаться павербанками. Это только начало зимы, и в России есть такие точные ракеты, как, например, "Калибр" и "Искандер".

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью Укринформу.

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Украинцам следует готовиться к блекауту

Синегубов подчеркнул, что, несмотря на сверхусилия наших военных, энергетиков и коммунальщиков прошлой зимой, украинцам все же следует быть готовыми к блекаутам и запасаться всем необходимым.

"Верить в лучшее, но готовиться. Враг учится так же, как мы. Да, сейчас он бьет дронами, может, экономит ресурсы, возможно, С-300 уже не так просто выехать на огневые позиции", — говорит глава Харьковской ОВА.

Кроме того, он добавил, что у россиян есть "Калибры", "Искандеры" и другие типы достаточно точных ракет, несущих большую угрозу.

"Поэтому каждому из нас нужно подготовиться: условно говоря, иметь какие-то продовольственные запасы, павербанки, как оказалось, и резервную карту мобильной связи. Зима только началась", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, 23 декабря в Минэнерго заявили, что дефицит электроэнергии в системе не наблюдается. Однако в результате обстрела без напряжения остается шахта в Донецкой области.