У Міненерго розповіли, чи є дефіцит електроенергії в Україні

Українські енергетики. Фото: Міненерго

Станом на сьогодні, 23 грудня, дефіциту електроенергії в системі не спостерігається. Внаслідок обстрілу без напруги залишається шахта в Донецькій області.

Про це повідомляє Міненерго.

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Ситуація в енергосистемі України

У Міненерго розповіли, що потреби споживачів покриваються внутрішньою генерацією та комерційним імпортом. Наразі енергосистема країни збалансована.

У короткостроковий аварійний ремонт переведено корпус одного з блоків ТЕС.

"Також уночі на запит польської сторони, у якої виникли надлишки електроенергії, Україна допомогла енергосистемі сусідньої країни, прийнявши електроенергію обсягом 1500 МВт-год з 3-ї до 8-ї години ранку. Графіки відключень електроенергії не застосовуються", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російських обстрілів

Внаслідок технічних проблем через бойові дії відключена лінія ПЛ 35 кВ в Донецькій області. Споживачів заживлено з використанням резерву.

До того ж без напруги залишається шахта в Донецькій області.

У Міненерго повідомили, що через технічні причини вимикалась основна лінія ПЛ-330 НЕК ''Укренерго'' в Дніпропетровській області. Наразі її роботу відновлено.

"Імпорт електроенергії на поточну добу складає 17 627 МВт-год. Експорту не передбачається", — йдеться у повідомленні.

Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, енергетики ДТЕК Енерго завершили капітальний ремонт енергоблока однієї з теплоелектростанцій компанії. Він минулого року зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу.

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