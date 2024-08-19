Діалог між Зеленським і Путіним – Індія погодилась передавати повідомлення

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Фото: Bloomberg

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Україну, щоб збалансувати зв'язки зі США та Росією, проте відмовився від ролі посередника у завершенні війни. Але дещо у Делі все ж погодилися зробити.

Про це пише Bloomberg у понеділок, 19 серпня.

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Індія готова передавати повідомлення

За даними джерел ЗМІ, Індія погодилася передавати повідомлення між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Індійські офіційні особи закликали до діалогу та дипломатії, щоб покласти край війні.

Незважаючи на ці заклики, Моді утримується від активної участі в мирному процесі через залежність Індії від російської нафти та зброї.

Його візит в Україну відбудеться через кілька тижнів після зустрічі з російським лідером, що викликало занепокоєння у Вашингтоні, де тісніші зв’язки з Індією є пріоритетом зовнішньої політики.

Повідомляється, що Моді пробуде в Києві лише кілька годин з міркувань безпеки.