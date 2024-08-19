Диалог между Зеленским и Путиным — Индия согласилась передавать сообщения

Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: Bloomberg

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Украину, чтобы сбалансировать связи с США и Россией, однако отказался от роли посредника в завершении войны. Но кое-что в Дели все же согласились сделать.

Об этом пишет Bloomberg в понедельник, 19 августа.

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По данным источников СМИ, Индия согласилась передавать сообщения между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Индийские официальные лица призывали к диалогу и дипломатии, чтобы положить конец войне.

Несмотря на эти призывы, Моди воздерживается от активного участия в мирном процессе из-за зависимости Индии от российской нефти и оружия.

Его визит в Украину состоится через несколько недель после встречи с российским лидером, что вызвало беспокойство в Вашингтоне, где более тесные связи с Индией являются приоритетом внешней политики.

Сообщается, что Моди пробудет в Киеве всего несколько часов по соображениям безопасности.