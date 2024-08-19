В Офісі президента назвали мету історичного візита індійського прем'єра в Україну

Прем'єр-міністр Індії вперше відвідає Україну — в ОП розкрили мету візиту
У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше прибуде з офіційним візитом до України. Він планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента (ОП).
Мета візиту
У пресслужбі Зеленського зазначили, що візит відбудеться у День Державного прапора України.
"Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави", — йдеться у повідомленні.
В ОП наголосили, що під час візиту, зокрема, відбудуться переговори з президентом України.
Делегації планують обговорити питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці.
"Також очікується підписання низки документів між Україною та Індією", — додали в Офісі президента.
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