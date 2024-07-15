Зеленський відреагував на чутки про звільнення Шмигаля з посади прем'єра

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 липня, анонсував кадрові зміни в українському уряді. Водночас він спростував інформацію про ймовірне звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це президент сказав під час спілкування з журналістами.

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Український лідер відреагував на чутки про звільнення Шмигаля з посади очільника Кабінету Міністрів.

"Що стосується урядових змін, якщо вони будуть, якщо вони стануться, то обов’язково ви будете про це знати. Ми не можемо говорити просто про заміну прем’єр-міністра. Це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді. Напевне, можуть бути. Ми займаємося цим процесом", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що не має багато часу на це, але обговорює ті чи інші зміни з деякими міністрами.

Раніше народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна пояснила, що звільнення Шмигаля з посади прем'єра не може відбутися з юридичних підстав.

А за словами нардепа Юрія Камельчука, у парламенті ніхто не голосував за зняття Шмигаля з посади прем'єр-міністра і потенційної заміни йому також не шукають.