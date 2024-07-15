Зеленский отреагировал на слухи об уходе Шмыгаля с должности премьера

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 июля, анонсировал кадровые изменения в украинском правительстве. В то же время он опроверг информацию о вероятном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом президент сказал во время общения с журналистами.

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Украинский лидер отреагировал на слухи об увольнении Шмыгаля с должности главы Кабинета Министров.

"Что касается правительственных изменений, если они будут, если они произойдут, то обязательно вы будете об этом знать. Мы не можем говорить просто о замене премьер-министра. Это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве. Наверное, могут быть. Мы занимаемся этим процессом", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что у него нет времени на это, но обсуждает те или иные изменения с некоторыми министрами.

Ранее народный депутат от партии "Европейская солидарность" Нина Южанина пояснила, что увольнение Шмыгаля с должности премьера не может произойти по юридическим основаниям.

А по словам нардепа Юрия Камельчука, в парламенте никто не голосовал за снятие Шмыгаля с должности премьер-министра и потенциальную замену ему также не ищут.