Зеленський звільнить Шмигаля, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: Офіс Президента

Співрозмовники в оточенні Президента України Володимира Зеленського припускають, що він "втомився" і хоче звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. На його місце розглядають кандидатури Юлії Свириденко та Олексія Чернишова.

Про це повідомила Українська правда, посилаючись на джерела з команди Зеленського.

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Співрозмовники, які знаходяться в оточенні Зеленського припускають, що він планує звільнити прем'єр-міністра Шмигаля. Це пов'язано із його неініціативністю.

"Зеленський втомився від Шмигаля, це видно по ставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть. Це якась вже навіть більше емоційна річ, аніж прорахунок. Глава держави хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій, а Шмигаль хоч і виріс за останні роки, але не може повністю змінитися", — розповів один із співрозмовників УП.

Ще один високопоставлений співрозмовник УП заявив, що це уже другий захід на звільнення Шмигаля за останні два місяці.

Замінити діючого прем'єр міністра можуть першою віцепрем'єр-міністром — міністром економіки України Юлією Свириденко. Також за джерелами УП на посаду розглядають ексглаву Мінрегіону, колишнього голову правління Нафтогазу Олексія Чернишова.

"Проте, щодо його кандидатури є сумніви. Особливо після розслідування УП про його зв'язок із директором НАБУ Семеном Кривоносом", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, засідання Верховної Ради України відкладено на тиждень, офіційною причиною зазначено підготовку до саміту НАТО. Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що справжньою причиною є підготовка до значних кадрових змін в уряді.

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