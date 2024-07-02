Доцільність телемарафону — Притула оцінив інформстратегію влади

Український ведучий та волонтер Сергій Притула. Фото: Українська правда

Український волонтер Сергій Притула відмовився коментувати офіційно-інформаційну політику України, оскільки не є в темі. Волонтер підкреслив, що телемарафон був корисним, але зараз його роль не є настільки важливою, як раніше.

Про це розповів український телеведучий, актор, волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула в інтерв'ю для Української правди.

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На запитання журналіста про офіційно-інформаційну політику в Україні Притула відповів, що не може коментувати цю тему, оскільки не володіє достатньою інформацією.

Притула зазначив, що не може публічно зайвий раз критикувати телемарафон, оскільки він свого часу, у грудні минулого року, допоміг зібрати 12 мільйонів гривень на FPV-дрони всього за 6 годин. Він також висловив повагу до Олександра Богуцького, якого вважає важливою постаттю у розвитку українського телебачення.

"Чи вважаю я, що марафон був потрібен — так, був потрібен. Чи вважаю я, що зараз він має нести цю роль на собі, яку він несе, радше ні, ніж так", — сказав волонтер.

Він також наголосив, що телевізор втратив свою монополію на отримання контенту через прогрес і зміну поколінь.

"Телик вбив не телемарафон, телик вбив прогрес і зміна поколінь. Телевізор припинив бути монополією на отримання контенту", — підсумував Притула.

Нагадаємо, Сергій Притула востаннє бачився з Президентом України Володимиром Зеленським у 2020 році перед місцевими виборами. Волонтер висловив свої очікування щодо нагороди орденом за заслуги другого ступеня.

Також волонтер Сергій Притула показав українцям, як росіяни знищили Херсонес Таврійський у анексованому Севастополі і поділився своєю заповітною мрією.