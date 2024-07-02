Притула розповів про зустріч із Зеленським

Волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула. Фото: Українська правда

Український телеведучий, актор і засновник благодійного фонду Сергій Притула востаннє бачився з Президентом України Володимиром Зеленським у 2020 році перед місцевими виборами. Волонтер висловив свої очікування щодо нагороди орденом за заслуги другого ступеня.

Про це розповів волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула в інтерв'ю для Української правди.

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Притула зазначив, що останній раз бачився із Зеленським у 2020 році перед місцевими виборами.

"Під час війни, я думаю, у Верховного Головнокомандувача є кратно більше справ, ніж зустрічатися з Притулою. Хоча я, відверто кажучи, чекаю на зустріч", — зазначив волонтер.

Він також висловив свої очікування щодо нагороди.

"Я чекаю, щоб пан президент підписав наказ про нагородження орденом за заслуги другого ступеня, може мені його колись вручать", — зауважив Притула.

Нагадаємо, Сергій Притула показав українцям, як росіяни знищили Херсонес Таврійський у анексованому Севастополі. Громадський діяч також поділився своєю заповітною мрією.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський приїхав у Донецьку область. Там він відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади та вручив нагороди бойовим медикам.