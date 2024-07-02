Целесообразность телемарафона — Притула оценил информстратегию власти

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула. Фото: Украинская правда

Украинский волонтер Сергей Притула отказался комментировать официально-информационную политику Украины, поскольку не в теме. Волонтер подчеркнул, что телемарафон был полезным, но сейчас его роль не столь важна, как раньше.

Об этом рассказал украинский телеведущий, актер, волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула в интервью Украинской правде.

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На вопрос журналиста об официально-информационной политике в Украине Притула ответил, что не может комментировать эту тему, поскольку не располагает достаточной информацией.

Притула отметил, что не может публично лишний раз критиковать телемарафон, поскольку он в свое время в декабре прошлого года помог собрать 12 миллионов гривен на FPV-дроны всего за 6 часов. Он также выразил уважение Александру Богуцкому, которого считает важной фигурой в развитии украинского телевидения.

"Считаю ли я, что марафон был нужен — да, нужен. Считаю ли я, что сейчас он должен нести эту роль на себе, которую он несет, скорее нет, чем да", — сказал волонтер.

Он также подчеркнул, что телевизор потерял свою монополию на получение контента из-за прогресса и смены поколений.

"Телик убил не телемарафон, телек убил прогресс и смена поколений. Телевизор перестал быть монополией на получение контента", — подытожил Притула.

Напомним, Сергей Притула последний раз виделся с Президентом Украины Владимиром Зеленским в 2020 году, перед местными выборами. Волонтер выразил свои ожидания по поводу награждения орденом за заслуги второй степени.

Также волонтер Сергей Притула показал украинцам, как россияне уничтожили Херсонес Таврический в аннексированном Севастополе и поделился своей заветной мечтой.