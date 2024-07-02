Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Информационная стратегия власти — Притула поделился собственным видением телемарафона arrow

Информационная стратегия власти — Притула поделился собственным видением телемарафона

2 июля 2024 17:30
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Целесообразность телемарафона — Притула оценил информстратегию власти
Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула. Фото: Украинская правда
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинский волонтер Сергей Притула отказался комментировать официально-информационную политику Украины, поскольку не в теме. Волонтер подчеркнул, что телемарафон был полезным, но сейчас его роль не столь важна, как раньше.

Об этом рассказал украинский телеведущий, актер, волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула в интервью Украинской правде.

Читайте также:

Какая информационная стратегия власти

На вопрос журналиста об официально-информационной политике в Украине Притула ответил, что не может комментировать эту тему, поскольку не располагает достаточной информацией.

Притула отметил, что не может публично лишний раз критиковать телемарафон, поскольку он в свое время в декабре прошлого года помог собрать 12 миллионов гривен на FPV-дроны всего за 6 часов. Он также выразил уважение Александру Богуцкому, которого считает важной фигурой в развитии украинского телевидения.

"Считаю ли я, что марафон был нужен — да, нужен. Считаю ли я, что сейчас он должен нести эту роль на себе, которую он несет, скорее нет, чем да", — сказал волонтер.

Он также подчеркнул, что телевизор потерял свою монополию на получение контента из-за прогресса и смены поколений.

"Телик убил не телемарафон, телек убил прогресс и смена поколений. Телевизор перестал быть монополией на получение контента", — подытожил Притула.

Напомним, Сергей Притула последний раз виделся с Президентом Украины Владимиром Зеленским в 2020 году, перед местными выборами. Волонтер выразил свои ожидания по поводу награждения орденом за заслуги второй степени.

Также волонтер Сергей Притула показал украинцам, как россияне уничтожили Херсонес Таврический в аннексированном Севастополе и поделился своей заветной мечтой.

Сергей Притула волонтеры телемарафон война в Украине FPV-дроны телевизор

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно