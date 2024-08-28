На Донеччині затримали працівника Укрзалізниці, який шпигував для ФСБ

Затримання шпигуна ФСБ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала співробітника "Укрзалізниці". Він шпигував для Федеральної служби безпеки Росії у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у середу, 28 серпня.

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Шпигував для ФСБ

Співробітник регіонального підрозділу АТ "Укрзалізниця" працював поблизу передової у Донецькій області, де шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку для російських окупантів.

"Передусім ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, які обороняють місто", — йдеться у повідомленні.

Також за допомогою агента росіяни намагалися дізнатися геолокації ключових мостів, які використовують ЗСУ на східному фронті. На основі цієї інформації ворог хотів підготувати нові бойові операції, спрямовані на прориви до Покровська.

Для виконання завдання російський інформатор об’їжджав місцевість та "втемну" намагався випитувати у своїх колег потрібні йому відомості. Далі він складав "звіт" з текстовим описом та електронними картами.

СБУ затримала зрадника та вилучила мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ. Відомо, що його завербували навесні цього року через його антиукраїнські коментарі в соцмережах.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Скриншот допису СБУ