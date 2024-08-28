Экс-генерала СБУ Андрея Наумова объявили в международный розыск

Бывший генерал СБУ Андрей Наумов. Фото: "Схемы"

Интерпол объявил в международный розыск бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова. Это произошло по запросу Государственного бюро расследований.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в среду, 28 августа.

Читайте также:

Международный розыск Андрея Наумова

"26 августа 2024 года красное уведомление опубликовано в учетах Генерального секретариата Интерпола", — говорится в сообщении.

ГБР подозревает Наумова в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 гг.

Бывшего генерала СБУ задержали 7 июня 2022 года во время его попытки попасть из Сербии в Северную Македонию в авто, в котором было 592 тыс. евро, 120 тыс. долларов и два драгоценных камня.

В ГБР добавили, что расследование продолжается.