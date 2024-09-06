Україна отримала ППО HAWK від Іспанії

Система ПВО Hawk. Ілюстративне фото: yahoo.com

Іспанія посилює військову та гуманітарну підтримку України. Країна передала батарею ППО HAWK з шістьма пусковими установками, яка вже знаходиться в Польщі.

Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання "Рамштайн".

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За словами Роблес, допомогу передали на запит Президента України Володимира Зеленського.

Вона зазначила, що ППО HAWK з шістьма пусковими установками вже знаходиться в Польщі.

Цей комплекс середньої дальності здатний перехоплювати літаки, крилаті та балістичні ракети і призначений для захисту військ і тилових об’єктів.