Зеленський та голова Пентагону Остін провели зустріч у Німеччині 6 вересня

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та міністра оборони США Ллойда Остіна. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вона пройшла у межах чергового засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

Про це повідомили на сайті Офісу Президента України у п'ятницю, 6 вересня.

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"Ми вдячні за вашу чітку позицію щодо продовження надання нам усієї необхідної військової підтримки та за лідерство США у форматі "Рамштайн". Це — запорука успіху на полі бою", — наголосив Зеленський.

Президент подякував президенту США за оголошений пакет військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів. Під час бесіди з головою Пентагону сторони детально розглянули склад цього пакета та інші нагальні потреби українських Сил оборони.

Під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість надання дозволу на використання західної далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах на території Росії.

Зеленський також звернув увагу на те, що Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони для захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури від постійних ворожих атак.

Під час зустрічі було обговорено шляхи пришвидшення постачання військової допомоги, зокрема з уже затверджених пакетів підтримки, а також збільшення кількості тренувальних місій для українських пілотів на F-16. Окремо президент закликав Сполучені Штати інвестувати у розвиток української оборонної промисловості.