Украина получила ПВО HAWK от Испании

Система ПВО Hawk. Иллюстративное фото: yahoo.com

Испания усиливает военную и гуманитарную поддержку Украины. Страна передала батарею ПВО "HAWK" с шестью пусковыми установками, которая уже находится в Польше.

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания "Рамштайна".

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По словам Роблес, помощь была передана по запросу Президента Украины Владимира Зеленского.

Она отметила, что ПВО "HAWK" с шестью пусковыми установками уже находится в Польше.

Этот комплекс средней дальности способен перехватывать самолеты, крылатые и баллистические ракеты и предназначен для защиты войск и тыловых объектов.