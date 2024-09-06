Украина получила ПВО HAWK от Испании

Испания передала Украине батарею ПВО HAWK
6 сентября 2024 20:37
Система ПВО Hawk. Иллюстративное фото: yahoo.com
Испания усиливает военную и гуманитарную поддержку Украины. Страна передала батарею ПВО "HAWK" с шестью пусковыми установками, которая уже находится в Польше.
Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания "Рамштайна".
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По словам Роблес, помощь была передана по запросу Президента Украины Владимира Зеленского.
Она отметила, что ПВО "HAWK" с шестью пусковыми установками уже находится в Польше.
Этот комплекс средней дальности способен перехватывать самолеты, крылатые и баллистические ракеты и предназначен для защиты войск и тыловых объектов.
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