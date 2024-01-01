Італія очолила групу послів G7 з підтримки України

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі та посол Італії Франческо Дзодзо. Фото: соцмережі

Італія сьогодні очолила групу послів країн G7 з підтримки України на 2024 рік. Раніше у цій групі головувала Японія.

Про це дипломати повідомили у Twitter.

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Відзначимо, що цю групу протягом 2023 року очолював посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі. Сьогодні дипломат передав керівні повноваження італійському послу в Україні Франческо Дзадзо.

Пост від дипломатів. Джерело: Twitter

"Ми залишаємося відданими тісній співпраці з Україною у сфері проведення реформ та протидії російській агресії", — йдеться в повідомленні дипломатів.

G7 — останні новини

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Гарант подякував Японії за провідну роль у підтримці України під час її головування в G7.

Водночас до декларації країн G7 щодо довгострокової підтримки України вже доєдналися Латвія, Греція, Болгарія та Словенія.