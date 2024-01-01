Італія очолила групу послів G7 з підтримки України
Італія сьогодні очолила групу послів країн G7 з підтримки України на 2024 рік. Раніше у цій групі головувала Японія.
Про це дипломати повідомили у Twitter.
Італія очолила посольську групу країн G7
Відзначимо, що цю групу протягом 2023 року очолював посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі. Сьогодні дипломат передав керівні повноваження італійському послу в Україні Франческо Дзадзо.
"Ми залишаємося відданими тісній співпраці з Україною у сфері проведення реформ та протидії російській агресії", — йдеться в повідомленні дипломатів.
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Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Гарант подякував Японії за провідну роль у підтримці України під час її головування в G7.
Водночас до декларації країн G7 щодо довгострокової підтримки України вже доєдналися Латвія, Греція, Болгарія та Словенія.
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