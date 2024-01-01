Италия возглавила группу послов G7 по поддержке Украины
Италия сегодня возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины на 2024 год. Ранее в этой группе главенствовала Япония.
Об этом дипломаты сообщили в Twitter.
Италия возглавила посольскую группу стран G7
Отметим, что эту группу в течение 2023 возглавлял посол Японии в Украине Мацуда Кунинори. Сегодня дипломат передал руководящие полномочия итальянскому послу в Украине Франческо Дзадзо.
"Мы остаемся преданными тесному сотрудничеству с Украиной в сфере проведения реформ и противодействия российской агрессии", — говорится в сообщении дипломатов.
G7 — последние новости
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Гарант поблагодарил Японию за ведущую роль в поддержке Украины во время ее председательства в G7.
В то же время, к декларации стран G7 насчет долгосрочной поддержки Украины уже присоединились Латвия, Греция, Болгария и Словения.
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