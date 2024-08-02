Уряд прийняв рішення про відкриття всіх пунктів пропуску для військових товарів

Пункт пропуску "Краківець". Фото: УНІАН

У п'ятницю, 2 серпня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке значно спростить постачання товарів військового призначення через митний кордон країни. Нововведення дозволяють безперешкодне переміщення таких товарів через усі відкриті пункти пропуску.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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Відкриття всіх пунктів пропуску для військових товарів

Зміни до постанови від 17 листопада 2010 року №1057 "Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів" передбачають розширення кількості пунктів пропуску, через які дозволено переміщення військових товарів, у період воєнного стану. Це нововведення забезпечить безперешкодний рух товарів військового призначення, включаючи вантажі, що надходять від держав-партнерів.

В Міністерстві фінансів підкреслили, що ці зміни допоможуть уникнути проблем, пов'язаних з блокуванням пунктів пропуску, а також сприятимуть оптимізації логістичних процесів, що дозволить зекономити як час, так і фінансові ресурси.