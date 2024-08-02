Уряд виділив понад 26 млн гривень на компенсації за безоплатне розміщення ВПО

Переселенці у гуманітарному хабі. Фото: dovkola.media

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення понад 26 мільйонів гривень для компенсації витрат на комунальні послуги за безоплатне розміщення внутрішніх переселенців у державних, комунальних та приватних закладах. Документ передбачає фінансування з резервного фонду державного бюджету

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції України у п'ятницю, 2 серпня.

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Більш ніж 26,6 мільйона гривень виділили для покриття витрат на комунальні послуги за квітень 2024 року. З них буде спрямовано:

Більше 3,9 мільйона гривень буде спрямовано на компенсацію витрат для таких відомств, як МВС, Мінагрополітики, Міненерго, МОН, МОЗ, МКІП і Мінсоцполітики, що включає виплати закладам державної форми власності, які знаходяться у сфері їх управління.

Більш ніж 21,9 мільйона гривень піде на підтримку комунальних закладів, державних закладів освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, а також закладів спільної власності територіальних громад, які управляються обласними та районними радами.

Мінреінтеграції буде відповідати за розподіл зазначених коштів між обласними бюджетами, згідно з затвердженим планом. Крім того, обласним військовим адміністраціям надається понад 671 тисяча гривень для компенсації приватним закладам (крім приватних освітніх установ).

"Мінреінтеграції дякує Мінекономіки та Мінфіну за співпрацю у реалізації державної політики щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб", — йдеться в повідомлені.