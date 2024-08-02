Уряд виділив понад 26 млн гривень на компенсації за безоплатне розміщення ВПО

Уряд виділяє понад 26 мільйонів гривень на компенсації за безоплатне розміщення переселенців
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення понад 26 мільйонів гривень для компенсації витрат на комунальні послуги за безоплатне розміщення внутрішніх переселенців у державних, комунальних та приватних закладах. Документ передбачає фінансування з резервного фонду державного бюджету
Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції України у п'ятницю, 2 серпня.
Компенсації за безоплатне розміщення ВПО
Більш ніж 26,6 мільйона гривень виділили для покриття витрат на комунальні послуги за квітень 2024 року. З них буде спрямовано:
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Більше 3,9 мільйона гривень буде спрямовано на компенсацію витрат для таких відомств, як МВС, Мінагрополітики, Міненерго, МОН, МОЗ, МКІП і Мінсоцполітики, що включає виплати закладам державної форми власності, які знаходяться у сфері їх управління.
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Більш ніж 21,9 мільйона гривень піде на підтримку комунальних закладів, державних закладів освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів, а також закладів спільної власності територіальних громад, які управляються обласними та районними радами.
Мінреінтеграції буде відповідати за розподіл зазначених коштів між обласними бюджетами, згідно з затвердженим планом. Крім того, обласним військовим адміністраціям надається понад 671 тисяча гривень для компенсації приватним закладам (крім приватних освітніх установ).
"Мінреінтеграції дякує Мінекономіки та Мінфіну за співпрацю у реалізації державної політики щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб", — йдеться в повідомлені.
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