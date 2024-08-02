Правительство приняло решение об открытии всех пунктов пропуска для военных товаров

Пункт пропуска "Краковец". Фото: УНИАН

В пятницу, 2 августа, Кабинет Министров Украины принял решение, которое значительно упростит поставки товаров военного назначения через таможенную границу страны. Нововведения позволяют беспрепятственно перемещать такие товары через все открытые пункты пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Открытие всех пунктов пропуска для военных товаров

Изменения в постановление от 17 ноября 2010 г. №1057 "Об утверждении перечня пунктов пропуска через государственную границу, через которые осуществляется перемещение товаров военного назначения и ядерных материалов", предусматривают расширение количества пунктов пропуска, через которые разрешено перемещение военных товаров в период военного положения. Это новшество обеспечит беспрепятственное движение товаров военного назначения, включая грузы, поступающие от государств-партнеров.

В Министерстве финансов подчеркнули, что эти изменения помогут избежать проблем, связанных с блокировкой пунктов пропуска, а также будут способствовать оптимизации логистических процессов, что позволит сэкономить как время, так и финансовые ресурсы.